В Пермском крае тюменец украл дорогущее кольцо

Колечко благополучно вернулось домой в магазин. Фото: Пресс-служба краевого ГУ МВД России

В Прикамье 48-летний тюменец обвиняется в краже дорогого кольца из ювелирного магазина, которое стоило 53 тыс. руб. Подробностями делятся в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

История произошла этим летом. Обвиняемый зашел в ювелирный магазин Чусового. И чтобы показать свою платежеспособность, начал демонстрировать наличные деньги. А также сообщил продавцу, что хочет купить золотую мужскую печатку.

Девушка стала показывать товар, а обвиняемый примерил 15 колец. В процессе он зажал пальцами левой руки кольцо, отвлек внимание продавца, положил на руку портмоне, обошел консультанта и быстро убрал в карман брюк ювелирное украшение.

Чтобы избежать подозрений, он выбрал для покупки другое украшение. А позже сказал, что готов его приобрести. Но в момент оплаты на кассе сказал, что денег у него нет и ему надо дойти до авто за наличными. Однако обратно мужчина не вернулся. Когда продавец обнаружила продажу, было слишком поздно – тот уже уехал.

Благо, оперативники вычислили авто, на котором передвигался вор, построили маршрут его движения. Задержали тюменца уже в Перми – и вновь доставили в Чусовой.

Как оказалось, ранее он уже был судим за разбой, мошенничество, покушение на взятку и неуважение к суду. При обыске у него изъяли то-самое кольцо. Обвиняемый кражу объяснил тем, что желал привлечь внимание девушки, так как она ему понравилась. Но в процессе общения решил ее наказать за невнимательность.

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