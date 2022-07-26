В Прикамье среднемесячная зарплата за май превысила 50 тысяч рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае среднемесячная зарплата превысила 50 тыс. руб. и составила 50 726 руб. Данными делится Пермьстат.

За год (по сравнению с маем 2021 года) увеличение составило 11%. Правда, реальная зарплата по сравнению с прошлым маем снизилась на 6,1%.

Всего за шесть месяцев текущего года среднемесячная зарплата в Пермском крае составила 48 741 руб.

По статистике, больше всего в Прикамье получают работники сферы информации и связи – 76 тыс. руб. В сфере добычи полезных ископаемых – 72 тыс. руб. А в финансовой и страховой деятельности – 66 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65