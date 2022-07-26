Некоторые дома Перми в начале августа останутся без воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые дома Перми в начале августа в разное время останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье». Это связано с проведением аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ на сетях.

1 августа с 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам:

- улица Куфонина, 18, 20, 30, 32;

- улица Подлесная, 2;

С 09:30 до 17:00 воду отключат в домах по адресам:

- улица Яблочкова, 23, 29;

- улица Лодыгина, 57.

3 августа с 09:30 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

- улица Краснополянская, 4, 5, 6, 7, 7Б, 9;

- улица Серпуховская, 11А, 4А;

4 августа с 09:30 по 14:30 воду отключат в доме по Куйбышева, 140;

Также с 10:00, 4 августа на сутки без воды останутся жители домов на улице Народовольческая, 30, 32, 34, 36, 40.

А 6 августа с 9:30 до 17:00 воду отключат в домах №14, 14А, 18, 24А, 29 по улице Пихтовая.

Наконец, 7 августа с 09:30 по 17:00 воды не будет в домах по адресам:

- улица Героев Хасана, 24, 26, 30;

- улица Клары Цеткин, 1;

- улица Коминтерна, 4, 5, 5А;

- Компрос, 92.