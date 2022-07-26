Почти 500 питомцев пермского приюта обрели новый дом

Фото: Пресс-служба Администрации Перми

С начала 2022 года 453 питомца муниципального приюта Перми обрели новый дом. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Всего с начала года с улиц города отловили 513 животных без владельцев. А еще 106 животных поступило от жителей.

Напомним, муниципальный приют активно ищет новых хозяев для собак, что находятся на содержании и разъясняет особенности ухода за животными.

Выбрать себе друга можно абсолютно бесплатно. Чтобы забрать животное из приюта, надо иметь при себе поводок и паспорт. А присмотреть себе домашнего любимца можно по фотографии – список постояльцев муниципальных приютов размещен на официальном сайте муниципального приюта или в группе муниципального приюта «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65