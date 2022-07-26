В Перми на два месяца закроют улицу Федосеева

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми со 2 августа по 30 сентября будет закрыта улица Федосеева. Об этом сообщает городская мэрия. Закрыт будет участок от улицы Закамской до улицы Кировоградской.
Как уточнили в мэрии, ограничение связано с работами на тепловой сети. А с 31 августа до 14 сентября будет временно закроют движение транспорта по улице Федосеева на участке от улицы Закамской до улицы Кировоградской, включая зону перекрестка улиц Федосеева и Кировоградская.
Объехать закрытый участок можно по улицам Худанина, Ласьвинской и Закамской.
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