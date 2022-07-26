Еще один кинотеатр Перми начал показ санкционных фильмов

Фото: vk.com/kinospeshilove

Еще один кинотеатр Перми начал показывать отмененные из-за санкций зарубежные фильмы для тех, кто не смог или не захотел их скачать и посмотреть онлайн. Это «Мягкий кинотеатр» в ТРК «СпешиLove».

Билеты на фильмы можно приобрести на сайте кинотеатра. В их числе - «Морбиус» (16+), «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» (12+), «Миньоны: Грювитация» (6+), «Мир юрского периода: Господство» (12+) и «Соник 2» (6+).

Ранее последние киноновинки появились в кинотеатре «Cinema 5», что открылся не так давно в ТЦ «iMALL Эспланада».

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