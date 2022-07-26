В Перми окончены поиски двух 10-летних мальчиков

Фото: архив "КП"

Пропавших 10-летних мальчиков нашли живыми. Их обнаружили в Кировском районе Перми. Об этом "КП-Пермь" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас мальчиков доставят в отдел полиции, куда пригласят и их родителей.

Напомним, школьники пропали 25 июля. В этот день они ушли гулять в Свердловском районе Перми и бесследно исчезли. Сутки их искали перепуганные родители, волонтеры и полицейские. К счастью, днем 26 июля, мальчики нашлись.

UPD: "Ранее пропавшие два 10-летних мальчика найдены сотрудниками уголовного розыска в Кировском районе Перми. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Проводится проверка", - позже прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю.

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