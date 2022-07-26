«Амкар» продает билеты на первый домашний матч сезона

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» в соцсетях напомнил о первом домашнем матче клуба в сезоне-2022/2023. 30 июля наши футболисты встретятся с новичком профессионального футбола в группе №4 Второй лиги – футбольным клубом «Химик-Август» из ПГТ Вурнары, что в Чувашии.

Билеты можно купить как онлайн, так и в фаншопе у стадиона «Звезда». Начало матча – в 14:00 (0+). Также в фаншопе продаются и сезонные абонементы.

В 12:00 для болельщиков перед стадионом и на запасном поле пройдут развлекательные предматчевые активности.

Напомним, старт в новом сезоне «Амкар» провалил, крупно уступив конкуренту за выход в Первую лигу - «Тюмени» - 0:4.

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