В Перми жители дома заварили дверь соседа, чтобы тот не мог выйти

Фото: портал «В курсе. ру»

В микрорайоне Крохалева в одном из подъездов многоквартирного дома на дверных ручках жителей неизвестный развесил пары обуви, причем она была как мужская, так и женская и сильно поношенная. А спустя некоторое время один из соседей заметил на своей двери странные меловые знаки, похожие на иероглифы. Мужчина стирал рисунки, но художества появлялись снова. Существовала ли связь между висящей обувью на ручках и этими знаками до сих пор остается загадкой.

Прошло несколько дней и кто-то регулярно начал справлять нужду на верхних этажах злополучного подъезда, что ужасно разозлило жителей. Все подозрения пали на одного из соседей - одинокого и крайне нечистоплотного мужчину. К нему наведались соцработники и полицейские, которые попросили его освободить квартиру от мусора. Оказалось, что уже нескольких лет мужчина приносит с помоек хлам и складирует его у себя в жилище. После этого он два дня чистил помещение и даже «выселил» часть домашних тараканов. А параллельно продолжались и хулиганства в подъезде.

Как-то ночью жители одной из квартир на верхнем этаже услышали в подъезде журчание, взглянув в глазок, они увидели пакостника в котором узнали соседа, складирующего мусор. Преодолев дикое желание выйти из квартиры они задумали страшную месть. Утром с помощью сварочного аппарата соседи заварили дверь мужчины, — сообщает портал «В курсе. ру» со слов очевидца.

- В тот день я как обычно собирался на работу. Когда шел на парковку, увидел выглядывающим в окно того самого соседа. Он заявил, что его дверь заварили, и он не может выбраться наружу. Я подумал, что он опять чудит и не отреагировал,- рассказывает один из жильцов.

В краевом МВД сообщили, что 1 июля полиция выехала на вызов мужчины спасать его. Позже правоохранителям сосед сказал, что никакую дверь ему не заваривали, он просто хотел привлечь к себе внимание.

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