В краевой больнице имени Вагнера закрыли ковидное отделение

Фото: Краевая больница им Е.А.Вагнера

Несмотря на прогнозируемый в Пермском крае подъем заболеваемости коронавирусом, в березниковской краевой больнице имени Е.А. Вагнера закрылось коронавирусное отделение. Об этом сообщает официальная страница больницы «ВКонтакте».

«Решение приняли из-за Приказа МЗ ПК от 22.07.2022 г. №34-01-02-877 "О временной схеме маршрутизации населения с подозрением, подтвержденным диагнозом COVID-19, в т.ч. пациентов с патологией, требующей оказания специализированной медицинской помощи, при подозрении/подтверждении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - пояснили в больнице.

Теперь, когда инфекционное отделение для лечения коидав Березниках закрыто, планируется, что в этом помещении разместится инфекционное отделение для взрослых.

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