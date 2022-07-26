Дизайнеры Пермской галереи отправились в экспедицию за вдохновением

Наряду с экспозиционными залами в галерее разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские

Сегодня сотрудники Пермской государственной художественной галереи и архитектурного бюро «Project Eleven» на три дня отправились в экспедицию на север края. Дизайнеры ищут вдохновение для интерьера нового здания галереи, сообщает пресс-служба мэрии города.

Путешествие пройдет по реке Каме от Перми до Орла, Усолья и Пыскора. В походе пермяки изучат знаковые объекты деревянной скульптуры и их места бытования. Кроме того, им предстоит понять контекст существования «Пермских богов». К примеру, отдел пермской деревянной скульптуры по задумке должен отсылать посетителей к образу храма, а сама экспозиция будет состоять из материалов, касающихся истории и специфики пермской скульптуры. Кроме того, в новом здании галереи выделят тему наследия Строгановых. Поэтому посещение строгановских мест тоже войдет в маршрут нынешнего путешествия.

Напомним, здание галереи планируют построить к 2023 году. Его площадь превысит 20 тысяч кв. метров – это в семь раз больше существующей. Наряду с экспозиционными залами в галерее разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

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