За прошедшие сутки еще 90 жителей Пермского края заразились COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявили еще 90 новых случаев заражения COVID-19. Среди инфицированных 22 жителя в возрасте 60 лет и старше. Так, общее число заболевших в Пермском крае достигло 373 114.

Новые случаи были диагностированы в четырех территориях края: в Перми, Березниках, в Октябрьском и Ординском муниципальном и городском округах.

С начала пандемии на территории края от COVID-19 скончались 8 851 человек.

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