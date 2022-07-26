За прошедшие сутки еще 90 жителей Пермского края заразились COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявили еще 90 новых случаев заражения COVID-19. Среди инфицированных 22 жителя в возрасте 60 лет и старше. Так, общее число заболевших в Пермском крае достигло 373 114.
Новые случаи были диагностированы в четырех территориях края: в Перми, Березниках, в Октябрьском и Ординском муниципальном и городском округах.
С начала пандемии на территории края от COVID-19 скончались 8 851 человек.
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