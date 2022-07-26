Покупать квартиры или строить дом с ПЗСП – удобно и выгодно

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Группа компаний «ПЗСП» организовала целый ряд акций для покупателей квартир и строительных материалов. Благодаря выгодным условиям акций каждый может найти для себя предложение, которое дает впечатляющие преимущества. Среди них – сокращение ежемесячного платежа по ипотеке и экономия в несколько миллионов рублей, скидка на покупку квартиры до 436 тыс. рублей и другие. Выбрать акцию и принять в ней участие можно прямо сейчас!

Ставка по ипотеке снижена почти до нуля!

Совместно с банками-партнёрами ПЗСП организовал масштабный проект по снижению ипотечной ставки. Участники акции получают ипотечный кредит под беспрецедентно низкие 0,1% годовых! Тем самым они в разы экономят на ежемесячном платеже и за срок выплаты ипотеки получают выгоду в несколько миллионов рублей. Воспользоваться акцией можно до 31 августа 2022 года.

Для семей с детьми – особые условия На каждого ребёнка ПЗСП предоставляет своим покупателям скидку в размере 1% от стоимости квартиры. Максимальный размер скидки — 5%. Акция «Скидка 1% на каждого ребёнка» – настоящий подарок для семей с детьми! Акция действует до конца лета.

Квартиры в доме на ул. Адмирала Ушакова стали доступнее

Приобрести квартиру в доме по адресу: ул. Адмирала Ушакова, 65 (1-3 подъезды) можно по ставке ипотеки от 1,7% годовых. Это чрезвычайно выгодное предложение! Но стоит поторопиться им воспользоваться, потому что срок действия акции ограничен количеством квартир.

Подробнее об акциях на квартиры можно уточнить на сайте группы компаний ПЗСП – pzsp.ru

Индивидуальным застройщикам – скидки и бесплатная доставка

Потрясающая возможность для индивидуальных застройщиков – это акция «Скидка 8% и бесплатная доставка газобетонных блоков». Возвести дом своей мечты теперь можно с хорошей выгодой! Высококачественные и надёжные газобетонные блоки от ПЗСП давно получили заслуженное признание покупателей. Подробные условия акции на газобетонные блоки можно узнать на сайте и в группе ВКонтакте.

Остались вопросы? Позвоните прямо сейчас по телефону 2590688! Специалисты ПЗСП рассчитают ежемесячный платеж, сумму скидки, расскажут все подробности об акциях.

*Ставка 0,1% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации» (при отказе ставка увеличивается на 0.3% годовых), а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика (при отказе ставка увеличивается на 1% годовых). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка». Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Предложение действительно в период с 01.07.2022 по 31.08.2022г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Ставка 1,7% годовых доступна с 12.05.2020 по 31.12.2023 г. включительно в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок строительства объекта недвижимости г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 65, 1-5 подъезды. Застройщик – ООО «Спецстрой Водники», г.Пермь, ул. Докучаева, 31.при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации» (при отказе ставка увеличивается до2.7% годовых), а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика (при отказе ставка увеличивается на 0,3% годовых). После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5,7% годовых на оставшийся срок. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка». Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Срок кредита от 12 до 360 месяцев. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Скидки и акции не суммируются. Положение об акции - на сайте www.pzsp.ru. Подробная информация по телефону: 8 (800) 300-7977.Застройщики: ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Спецстрой Докучаева, 23», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Спецстрой Водники», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проекты реализуются в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве...».