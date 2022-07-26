Фото: Фонд развития Пермского края.

В конце прошлой недели ООО «Дом 59» выбрали генеральным подрядчиком на благоустройство 17 объектов в Перми. Ей предстоит контролировать реконструкции, капитальные и текущие ремонты парков, скверов и других общественных городских пространств.

Все объекты предстоит отремонтировать к предстоящему 300-летию Перми. В их число вошли несколько скверов, бульварных частей улиц города, а также территория Егошихинского кладбища.

Строительная компания является дочерней структурой Корпорации развития Пермского края (КРПК). Она занимается строительством объектов в Пермском крае с 2020 года. Одним из ее крупных объектов является ЖК «Любимов» в Березниках, в котором она завершила строительство трех домов общей жилой площадью около 23 тыс. квадратных метров.

Как утверждают в компании, теперь она будет не только строить, но и благоустраивать. В число объектов благоустройства в Перми вошли: сквер Желаний, сквер им. Субботина, сквер Победителей, скверы на улицах Технической, 10 и Аркадия Гайдара, сквер у здания на ул. Советской Армии, 4, сквер «Мемориал Победы» в Новых Лядах, сквер им. Дзержинского, сквер на улицах Героев Хасана и Чкалова, сквер у клуба им. Кирова, сквер на ул. Торговой, сквер на ул. Академика Веденеева, 54; бульвары на улицах Крупской, Металлистов и Космонавта Леонова; территория Егошихинского кладбища; общественное пространство на ул. Макаренко.

Все объекты предстоит благоустроить к 300-летию Перми, на большей части из них работы уже начались.

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