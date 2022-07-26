Все для школы – за 1 рубль: в пермских магазинах «Галамарт»

Фото предоставлено магазином «Галамарт»

«Галамарт» поможет подготовиться к новому учебному году без напряжения и нервов, а главное – остаться при этом в бюджете: с 28 по 30 июля здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль» на все канцтовары!

Интересные новинки, рюкзаки в самых свежих и сочных красках, наборы для творчества, все возможные пишущие принадлежности, забавная канцелярия – все собрано в одном месте.

Рюкзаки в «Галамарте» есть детские и подростковые, однотонные и яркие, с аппликациями и забавными брелоками. Модели очень вместительные – поместятся и учебники, и разные мелочи, и ланчбокс, а уплотненная спинка и широкие лямки не будут перегружать спину. Можно взять сразу несколько: для учебы, дополнительных занятий, спорта и прогулок; акция позволяет.

Фото предоставлено магазином «Галамарт»

Фото предоставлено магазином «Галамарт»

Обратите внимание на новые коллекции: для девочек - "Зайчик", для мальчиков – "Соккер". Все будет в одном стиле – рюкзак, папка для тетрадей, карандаши и фломастеры.

Фото предоставлено магазином «Галамарт»

Ну а заполнить пенал лучше всего не банальными школьными принадлежностями, а красочной забавной канцелярией, которая пользуется любовью не только школьников, но и их родителей, и студентов. Ручки-лабиринты, точилки-морковки, фигурные блокноты, плюшевые записные книжки - все эти вещи сделают учебу увлекательнее, да и домашние задания с ними выполнять интересней.

Все это и многое другое вы можете приобрести в магазинах «Галамарт», а также обратите внимание на обширный ассортимент канцтоваров в пермских

Магазинах Постоянных Распродаж МПР. Здесь тоже есть все: от забавных записных книжек – до ручек с яркими подвесками и пеналов-хамелеонов. Подготовка к школе – это совсем не тяжело, а может быть даже очень весело и выгодно: вместе с «Галамартом» и МПР.

Телефоны: 8 800 25 000 25; 8 800 2500 600

Сайты: https://galamart.ru/; www.mpr-shop.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на канцтовары действует с 28 по 30 июля 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте.