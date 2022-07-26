В Пермском крае выбрали лучшие и худшие управляющие компании

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевая инспекция государственного жилищного надзора опубликовала рейтинг управляющих компаний за второй квартал текущего года. В него вошли 355 УК региона.

Лучшей среди УК Перми стало ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», набрав 35 баллов из 36 возможных. Компания обслуживает дома ЖК «Арсенал» и ЖК «Данилиха».

Второе место заняла «Головановская жилищная служба» (34 балла), обслуживающая 25 домов, расположенных по улицам Бенгальской, Бумажников, Корсуньской и другим. Почетную третью строчку разделили сразу пять пермских УК, получив 30 баллов: ООО «Вариант», ООО «Первая УК», ООО ЖЭУ «Краснова», ООО «Энергоресурс» и ООО УК «Солнечный город».

Последними в рейтинге по Перми оказались ООО «ЗУК», ООО «Жилищно-сервисная компания» и ООО «УК «Технология энергосбережения». Они набрали от 15 до 17 баллов.

Напомним, раньше при подведении итогов учитывались проверки компаний и их нарушения. Теперь задолженности перед ресурсоснабжающими организациями не имеют значения, так как УК не является исполнителем коммунальных услуг.

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