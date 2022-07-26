Пермяки до 25 лет стали чаще копить в Сбере при помощи страхования

В I полугодии 2022 года пермские клиенты дочерней компании Сбера СберСтрахование жизни оформили порядка 1,9 тыс. полисов накопительного страхования жизни (НСЖ). Активнее других стали копить при помощи страхования зумеры*. Средняя сумма накоплений по всем возрастным группам увеличилась до 912 тыс. рублей.

За январь–июнь 2022 года пермские зумеры и бумеры оформили соответственно в 1,1 и 1,7 раз больше полисов НСЖ, чем за аналогичный период прошлого года. Этот финансовый инструмент в 2022 году по-прежнему чаще предпочитают пермячки: в 65% случаев. Активнее остальных договоры накопительного страхования оформляли жители Московского региона (30,5% от общего количества договоров), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,8%), Самарской области (2,8%) и Пермского края (2,6%).

Самой популярной среди жителей Перми в 2022 году по-прежнему остаётся программа НСЖ «Семейный актив»: на неё пришлось 67% от общего количества договоров. С помощью такого полиса можно распорядиться финансами для поддержки близких в будущем, передать капитал детям к определённому возрасту, при этом пользоваться страховой защитой на период действия договора.

Каждый четвёртый (25%) договор с начала года пермяки заключили по программе НСЖ «Билет в будущее». Полис позволяет сформировать капитал для оплаты образования или передачи по наследству, получать страховую защиту взрослому и ребёнку, а также предлагает защиту от потери работы и возможность возместить медицинские расходы.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Пермяки стремятся активно управлять рисками и не только формирвоать накопления, но и защищать себя и благополучие близких от непредвиденных обстоятельств. Отлично отвечают таким потребностям программы накопительного страхования жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни. В 2022 году пермские клиенты хотят копить с НСЖ дольше и больше: средняя сумма накоплений выросла на 60 тыс. рублей — до 912 тыс. рублей, а 49% заключили договор на срок от 10 лет. Оформить полис накопительного страхования жизни можно в любом отделении СберБанка или в СберБанк Онлайн».

В 2022 году 42% пермских клиентов планируют формировать накопления в течение 5 лет, 49% делают выбор в пользу более долгосрочных стратегий — более 10 лет.

* При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).