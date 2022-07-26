В ближайшие часы в Пермском крае ожидается сильный ливень, град и шквалистый ветер

Фото: сервис «Яндекс Погода»

Согласно данным местного гидромедцентра, 26 июля на территории Прикамья ожидаются опасные метеорологические явления. Так, сегодня ночью и днем местами по Пермскому краю пройдет сильный ливень, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

- В связи с прогнозируемыми порывами ветра, старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций, не паркуйте машины рядом с ними. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, - предупреждает краевое ГУ МЧС России.

Сейчас сильный дождь уже идет на севере Прикамья в городе Добрянке, а также в поселках Полазна и Камский. На юге края осадки выпали в поселках Кукуштан, Звездном и в Юге, а на юго-западе заливает город Оханск. Куда дальше сместится зона осадков пока неизвестно.

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