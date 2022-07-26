В Перми на улице Островского провалился асфальт

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В данный момент, согласно сервису «Яндекс Карты», на Якутской улице и улице Докучаева по пути к кольцевому движению у ТЦ «Спеши Love» наблюдается пятибалльная автомобильная пробка.

Кроме того, движение затруднено по улице Лебедева и Крупской, а также по улице Розалии Землячки по пути к пермскому цирку. «Встала» и улица Монастырская от дома №14 до пересечения с улицей Попова.

Автобусные маршруты №4, 14, 55 и 67 сейчас едут в объезд улицы Островского по улицам: Чернышевского - 25 октября - Революции. Движение изменили в оба направления из-за того, что по адресу Николая Островского, 64 провалился асфальт. А с автобусного маршрута №20 часть транспорта перенаправили через улицы Красноборскую и Докучаева. Причиной стала пробка по улице Якутской перед дорогой Дружбы, сообщает департамент транспорта Перми.

Фото: департамент транспорта Перми

Напомним, что с 10.00 до 15.00 на некоторых улицах города движение перекроют из-за Крестного хода. Оно возобновится по мере прохождения колонны.

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