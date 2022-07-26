Пермское предприятие стало крупнейшим сыроделом страны за 2021 год

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальный союз производителей молока представил рейтинг крупнейших сыроделов России за прошлый год. Первую строчку в нем занял наш местный «Юговский комбинат молочных продуктов», сообщает глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Благодаря запуску новых линий производство на предприятии увеличилось в два раза – до 40 тысяч тонн сыров в год. Одна из площадок комбината, находится в Перми. Она выпускает сливочное масло по 10 тонн в час и сыры от 30 до 80 тонн в сутки.

На этом компания останавливаться не планирует. В следующем году руководство комбината хочет запустить вторую и третью очереди производства.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермь заняла третье место в ТОП-15 мегаполисов по количеству общепита

Почему мест в заведениях все еще не хватает, какую кухню предпочитают пермяки и можно ли приготовить ресторанное блюдо дома (Подробнее...)