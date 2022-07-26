В Свердловском районе Перми пропали два 10-летних мальчика

Вчера ночью волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отправились на поиски двух 10-летних мальчиков.
Днем 25 июля 10-летний мальчик вместе с другом из параллельного класса отправились гулять в Свердловском районе Перми. С тех пор их никто не видел.
Приметы мальчиков:
- рост 120 см;
- худощавое телосложение;
-светло-русые волосы;
- карие глаза.
Был одет в сине-зеленые шорты с надписью «Reebok», черную футболку с белой надписью и темно-зеленые сандали.
- рост 146-150 см;
- среднее телосложение;
- светло-русые волосы;
- каре-зеленые глаза.
Мальчик был одет в темно-синюю футболку «Demix», джинсовые синие шорты и синие сетчатые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить по телефонам:
8 (342) 204-49-04;
102.
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