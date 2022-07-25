В Прикамье муниципальное предприятие сливало отходы в реку и загрязняло воздух

Фото: lt.sputniknews.ru

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Прикамья проверила «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края», занимающийся ремонтом дорог, мостов, водопроводов, уличного освещения и благоустройством территорий.

Оказалось, что предприятие сливало сточные воды в реку Мечкор, хотя разрешения ему на это никто не давал. Кроме того, у центра не было программы производственного экологического контроля, инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ, отсутствовали декларация о воздействии на окружающую среду и проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений, а мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий не согласовывались с уполномоченным органом.

По итогам проверки директору предприятия было внесено представление, которое он удовлетворил.

Руководство центра признали виновным по статьям «Самовольное занятие водного объекта» и «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Так, предприятие получило штраф - 70 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что сейчас надзорное ведомство контролирует фактическое устранение нарушений.

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