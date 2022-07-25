В августе в Пермский край привезут снег

Фото: Пермская торгово-промышленная палата

6 и 7 августа в городе Чусовом Пермского края пройдет фестиваль спорта «HOT RACE 800». Ради такого организаторы даже добудут снег для соревновательной трассы, сообщает минтуризма Пермского края.

В первый день участников и гостей мероприятия ждет северная ходьба на 5 км, трейлы (бег по по бездорожью на разнообразных ландшафтах) на дистанции 5 и 10 км, летний фристайл, автотюнинг и музыкальный концерт.

Во второй день состоится вертикальный забег на 800 м, лыжная кросс-имитация, детские забеги и эстафета. Команду себе можно найти прямо на площадке.

Рядом у подножия горы находится парк имени Постникова, где экскурсоводы поделятся интереснейшими историями. Сотрудники чайного домика уже начищают самовары, а для деток приготовили разные мастер-классы.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми триумфально прошел фестиваль «Лето Jazz»

Он посвящен 100-летнему юбилею российского джаза (Подробнее...)