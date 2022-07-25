Фото: группа ВК «Афиша Пермь»

12 августа в 20.00 в пермском Саду соловьев пройдет «Праздник Волшебного Света». Вход свободный.

Гостей ждет экскурсия «Сказочные и таинственные растения Сада», световые инсталляции и фотозоны, выставка авторской керамики, джем-сейшен (исполнение ряда музыкальных произведений без предварительной подготовки), а также тихие прогулки по саду в сумерках.

Вход в парк располагается за домом №3 по улице Аркадия Гайдара. Недалеко от него есть остановки общественного транспорта: Пушкарская, Подольская и Сквер журналистов.

Кроме того, рядом возвели интересный арт-объект «Дом ста птиц».

Фото: yandex.ru

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