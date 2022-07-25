В Прикамье в фельдшерско-акушерских пунктах не было даже минимального перечня лекарств

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Прокуратура проверила фельдшерско-акушерские пункты «Красновишерской центральной районной больницы».

Оказалось, что в медучреждениях деревень Цепел и Антипина, а также в поселке Северный Колчим, не было даже ряда лекарств из минимального обязательного перечня, определенного Распоряжением правительства РФ. Помимо этого, некоторые препараты были с истекшим сроком годности. Так, например, сотрудники ведомства нашли просроченный адреналин для инъекции, а заявки на приобретение нового не было.

По итогам проверки главврачу больницы было внесено представление с требованием в кратчайшие сроки обеспечить поступление в фельдшерско-акушерские пункты недостающих лекарств.

Пресс-служба прокуратуры Красновишерского района Пермского края сообщает, что после этого медикаменты закупили, а трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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