В спецоперации на Украине погиб молодой разведчик из Перми

Фото: пресс-служба администрации Кировского района Перми

25 июля старшего сержанта Сергея Колобова, погибшего в спецоперации на Украине, за отвагу и самоотверженность посмертно наградили «Орденом мужества». Медаль передали родственникам бойца глава Кировского района Михаил Борисов и военный комиссар Кировского района Перми Мариан Берегой.

Сергей Колобов родился 8 августа 1989 года. Он обучался в пермской школе № 64, а в 2009 году закончил местный Химико-Технологический техникум. В сентябре 2014 служил по контракту в Волгограде. Позже его отправили командовать ротой глубинной разведки на Украину.

Он погиб 30 марта при выполнении разведывательного выхода на «Азовсталь», сообщает пресс-служба администрации Кировского района Перми.

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