В Перми загорелся автобус

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 25 июля, в 17:00 на улице Лянгасова по пути к микрорайону Левшино загорелся автобус, следующий по маршруту №24.

- Водитель оперативно высадил пассажиров и сразу вызвал пожарных. Пострадавших нет. В данный момент уточняются причины произошедшего, - сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

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