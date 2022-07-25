Как оплатить покупку в интернете, не вводя реквизиты банковской карты?

Фото: Сбер

За последнее десятилетие смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. А вместе с этим набирает популярность приобретение товаров и услуг через интернет: мы заказываем еду, вызываем такси, покупаем билеты в театр, читаем новости. Для оплаты покупок кто-то вручную вводит реквизиты банковской карты, кто-то выбирает для оплаты различные сервисы. Мы расскажем об одном из способов оплаты товаров и услуг в интернете, который уже успел полюбиться жителям Пермского края.

Речь идет о SberPay –сервисе быстрой, простой и безопасной оплаты в интернете. Если вы хотите оплатить покупку на сайтах или в приложениях вам достаточно нажать на кнопку SberPay, ввести номер своего телефона и подтвердить списание денег в приложении Сбербанк Онлайн. При этом не имеет значение, какая операционная система у вашего смартфона или платежная система вашей карты. Оплата одинаково легко пройдет и на iPhone, и наAndroidпо карте Visa, MasterCard или МИР.

Мы попросили жителей нашего города, кто уже столкнулся с данным способом оплаты в интернете, рассказать об их опыте использования SberPay:

Владислав, 32 года, владелец интернет-магазина:

«Впервые я столкнулся со SberPay при оплате счета за электроэнергию. На привычной странице для ввода реквизитов карты появился логотип Сбербанка. Нажав на него и введя номер своего телефона, я смог оплатить счет, не используя реквизиты своей карты буквально за 30 секунд, что мне очень понравилось. По работе я должен постоянно искать какие-то дополнительные решения, «фишки», чтобы не только удержать текущих клиентов, но и привлечь новых, еще и увеличить продажи. Когда я увидел, как работает SberPay, то обратился в Сбер и попросил подключить этот функционал у себя на сайте.»

Мария, 27 лет, преподаватель:

«Попробовать оплату по SberPay мне порекомендовал муж. Обычно я оплачивала покупки в интернете с отдельной картой, чтобы не рисковать всеми деньгами на зарплатной карте. А при оплате через SberPay не только быстрее и проще проходит платеж, ведь искать карту и вводить ее номер не нужно, но и безопасно, что для меня играет важную роль.»

Дмитрий, 38 лет, инженер:

«Сейчас почти во всех интернет-магазинах появилась кнопка SberPay, это удобно. Я даже уже чувствую некий дискомфорт, если не могу быстро заплатить через SberPay. Ведь платежи совершаю с телефона, а там SberPay самый удобный и главное быстрый способ оплаты».