Первый фермерский фестиваль СВОЕ от Россельхозбанка в Перми посетили свыше 35 тысяч гостей

23-24 июля на пермской эспланаде прошел фестиваль фермерской продукции СВОЕ. За 2 выходных дня фестиваль посетили более 35 тысяч человек, у 100 фермеров они купили более 500 кг вкусной фермерской продукции, поучаствовали в 12 интересных ремесленных мастер-классах, получили 200 призов за участие в квестах и конкурсах.

Цель фестиваля – помочь фермерам и ценителям качественной натуральной продукции найти друг друга, поддержать фермерское сообщество, местных производителей.

Открыл фестиваль министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, отметивший, что несмотря на утренний час, уже масса людей выходят с фестиваля с покупками. «Благодарю каждого фермера, который эти два дня работает на ярмарке и дает жителям и гостям нашего города попробовать вкусные, натуральные продукты», - сказал он.

На фестивале представили свою продукцию фермеры Пермского края и соседних регионов. Привлекали внимание традиционные продукты фамильных пасек, благородные сыры, натуральные масла ручного производства, вяленые ягоды. Не иссякала очередь у домика с пермским квасом «Дари Добро». А у фермера Беккера в первый же день раскупили всю продукцию. Посетители пробовали, выбирали и покупали перепелиную тушенку, крольчатину, творог и свежий хлеб, запасались витаминами в виде сублимированного кобыльего молока.

У домика Россельхозбанка шло обсуждение платформы Свое Родное, где можно заказать качественную фермерскую продукцию. Специалисты Пермского ГАТУ рассказывали о диагностике продуктов, производстве меда, современных технологиях в АПК.

В течении обоих дней выступали творческие коллективы, создавая праздничное настроение. Детей радовали не прекращающие работать фонтаны, а их родители отдыхали в колоритной лаундж-зоне. Внимание привлекала интересная, яркая фотозона.

Пермский край первым в 2022 году принял фестиваль СВОЕ. Далее ярмарка отправится в Тюмень, Кемерово, Ижевск и Магас.