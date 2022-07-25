В Прикамье почти 500 человек готовы стать советниками директоров по воспитанию

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0», в котором участвовали больше 28 тысяч человек. Почти 500 из них – жители Прикамья. Все они вошли в кадровый резерв советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями.

В 2023 году по указу президента Владимира Путина во всех субъектах страны появится должность «советник директора по воспитанию». Формируемый сейчас кадровый резерв во многом упростит работу.

- Уверен, специалисты, успешно прошедшие испытания конкурса, смогут проявить себя, реализуя воспитательные программы в своих учебных заведениях, – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сейчас в Прикамье займутся обучением участников и их последующим трудоустройством. Так, власти откроют ресурсный центр, назначат координатора и команду муниципальных кураторов.

Советники по воспитанию будут взаимодействовать с родителями учащихся, формировать и развивать детский актив, помогут сориентироваться школьникам в жизни. Работа будет проходить в специальных группах с учетом интересов обучающихся.

- Этот человек должен стать лидером и наставником для юного поколения и быть с ним на «одной волне», - сообщает пресс-служба краевого правительства.

- Для обучения наших детей мы должны не только задавать современный уровень инфраструктуры образования, но и уделять особое внимание воспитанию. Мы должны широко применять методики, разработанные федерацией, сочетать их с собственными ресурсами и использовать потенциал семьи. Все это позволит привить ребятам правильные ценности, создать такие условия, чтобы они с удовольствием учились и имели все возможности для интересного досуга, – говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, согласно постановлению правительства от 21 февраля 2022 года, данная профессия вошла в перечень должностей педагогических работников.

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