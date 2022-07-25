Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
"Бизнес-новости": Пермь25 июля 2022 13:14

Июльский, жаркий, наш: впервые за два года нефтяники ЛУКОЙЛа собрались на XVIII туристическом слёте

После двухлетнего перерыва пять команд, объединивших более 150 работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», подрядных и дочерних предприятий, собрались на XVIII туристическом слете – празднике спорта, креатива и корпоративного духа!
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

После двухлетнего перерыва состоялось долгожданное мероприятие – XVIII туристический слёт работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он прошел на территории села Горы в Осинском округе, на берегу Камы.

«ЛУКОЙЛ – единая семья!», и теперь, когда все ковидные ограничения сняты, сотрудники вновь могут встречаться, общаться на празднике спорта, креатива и корпоративного духа!» – сказал Председатель объединенной первичной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

За звание самых подготовленных, спортивных и творческих туристов соревновались пять команд – представители всех нефтяных районов Прикамья. Состязания начались с того, что участникам на скорость нужно было поставить свои палатки. Затем были соревнования на катамаранах, соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, туристическая эстафета и полоса препятствий. А в конце провели игру «12 записок», смотр художественной самодеятельности и конкурс на лучшую пародию.

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Мы, без сомнения, спортивная Компания! Мы “Всегда в движении!”. Спорт и спортивный дух – это неотъемлемая часть жизни лукойловцев! ЛУКОЙЛ ценит и поддерживает здоровый образ жизни, а профсоюзная организация создаёт нам условия для этого», – отметил Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»