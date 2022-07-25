Владелец пермского отеля «Карамель», где заживо сварились пять постояльцев, просит признать его банкротом

Фото: travelata.ru

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский отель «Карамель», где в 2020 году заживо сварились пять постояльцев, просит признать его банкротом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте краевого арбитражного суда.

Мужчина написал, что на момент обращения в суд размер требований его кредиторов превышает 500 тысяч рублей.

Пока заявление предпринимателя оставлено без движения, так как он не приложил к нему документы о задолженности, справку из банка о счетах, вкладах и остатках денежных средств, сведения о доходах и копии документов о совершенных сделках с недвижимостью за последние три года. Все это Сергей Щербаков должен предоставить до 22 августа.

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