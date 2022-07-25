ВТБ провел в Прикамье первую ипотечную сделку под 9,9%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Первая сделка по новым условиям состоялась в Перми. Клиент ВТБ оформил ипотеку под 9,9% годовых для приобретения квартиры в Березниках на сумму 4,7 млн рублей, срок кредитования – 30 лет.

При сделках на первичном и вторичном рынке минимальная ставка по ипотеке доступна в ВТБ с учетом дисконта 0,3 процентных пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту банка. Рефинансирование ипотечных кредитов также предлагается по ставке 9,9%. Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

Ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки остались прежними. По основной программе можно получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать заработную плату на карту банка.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте и в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

«По итогам первого полугодия жители Прикамья оформили в ВТБ порядка 2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 5,3 млрд рублей, — сказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. — В июне ВТБ зафиксировал существенное увеличение спроса на ипотеку. Например, в нашем регионе продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с маем. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда. А недавнее решение регулятора об очередном снижении ключевой ставки открывает новые возможности для заемщиков».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)