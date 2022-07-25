26 июля в Перми временно перекроют движение всех видов транспорта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 26 июля, с 10.00 до 15.00 в связи с Крестным ходом временно перекроют движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицами Революции и Полины Осипенко, Комсомольской площади, улице Василия Васильева от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева, улице 1-й Бахаревской до улицы Пристанционной, улице Пристанционной от улицы 1-й Бахаревской до дома №38/1 по улице Пристанционной.

Так, с 9.30 до 15.00 возможна приостановка движения автобусов и трамваем по маршрутам, следующим по улицам: Героев Хасана, Ленина, Екатерининской, Луначарского, Пушкина, Революции, Белинского, Чкалова, Хлебозаводской и Комсомольскому проспекту.

С 12.00 до 15.00 изменится автобусный маршрут №57 «микрорайон Крохалева – НПО Биомед». Автобус не будет заезжать на Липовую гору, а поедет по улице Хлебозаводской.

Пресс-служба администрации города сообщает, что движение транспорта возобновится, по мере прохождения участников Крестного хода.

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