2 августа в Перми будет запрещена продажа алкоголя

Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно постановлению правительства Пермского края №755-п, 2 августа, в День воздушно-десантных войск на территории края будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Пресс-служба администрации Перми сообщает, что за нарушение требований должностным лицам грозит штраф - от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В нескольких городах Прикамья скорректировали дни запрета продажи алкоголя в 2022 году

Все запреты связаны с предстоящими праздниками (Подробнее...)