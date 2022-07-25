В Пермском крае четыре подростка не раздумывая бросились на помощь утопающему

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В начале июля в полицию города Оханска Пермского края позвонили сотрудники скорой медпомощи и рассказали, что на берегу реки Камы чуть не утонул мужчина. Полицейские тут же приехали на место и, опросив очевидцев, узнали, что местного жителя спасли проходящие мимо подростки.

Так, 16-летний Андрей Шаров, 15-летние Алексей Морозов и Даниил Поторочин, а также их 14-летний друг Даниил Драчев шли по лесной тропинке вдоль берега реки. Навстречу им спускался в сторону водоема пьяный мужчина. В какой-то момент он запнулся, потерял равновесие и побежал по склону вниз. Когда мужчина пронесся мимо ребят, они оглянулись ему вслед и увидели, что он упал головой вниз, ударившись о бетонные блоки на берегу, прямо в Каму.

Раздумывать было некогда, место там глубокое. Поэтому самый старший – Андрей Шаров, прыгнул за мужчиной в воду. Парень схватил утопающего за футболку и вытащил его на поверхность. Остальные ребята стали помогать вытаскивать утопающего из воды. Затем мужчине вызвали скорую и полицию.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что подполковник полиции Алексей Кашин и глава местной администрации Дмитрий Байдин поблагодарили ребят за смелость и вручили им благодарственные письма с подарками.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае наградили восьмерых подростков, которые спасли на пожаре несколько семей

Подарки юным героям вручил мэр города (Подробнее...)