Удмуртская компания уклонилась от договора на достройку проблемного дома в Перми

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победитель конкурса на достройку проблемного дома в Перми – компания «КУБ» - уклонилась от подписания договора. Об этом сообщается в протоколе на сайте госзакупок.

Речь идет о достройке проблемного дома по проспекту Декабристов, 97. ЖК «Столичный», состоящий из 140 квартир, офисов и автостоянки, начали строить в 2011 году. В 2014-м застройщик «Солдес строй» был признан несостоятельным.

Оценили свою работу в компании «КУБ» в 525 млн руб. Достроить 22-этажный жилой дом подрядчик должен был не позднее 16 месяцев со дня начала работ.

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