Ночью в центре Перми горел многоквартирный дом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми минувшей ночью по улице Грузинской горел многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило после полуночи. К месту возгорания от МЧС России прибыли силы в количестве 32 человек личного состава и 9 единиц техники.

Пожарные установили, что на месте горели бытовые вещи в помещении кладовой на первом этаже. Площадь горения составила 4 квадрата. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек, 29 человек спасены подразделениями пожарной охраны, из них 6 детей.

Потушили пожар к половине второго. На пожаре пострадали женщина и девушка.

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