МЧС предупреждает о сегодняшних дождях и грозах в Прикамье

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевое МЧС предупреждает жителей Прикамья о резком ухудшении погоды во второй половине дня. Так, 25 июля местами в регионе ожидаются гроза, сильные ливни и крупный град. А также усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Спасатели просят быть осторожнее, не находиться вблизи деревьев и ЛЭП во время непогоды. А еще не парковать возле них автомобили. Водителей просят соблюдать скоростной режим.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65