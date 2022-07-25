На форуме «iВолга» обсудили окружные проекты ПФО

Фото: permkrai.ru

На форуме «iВолга» обсудили окружные проекты и государственную молодежную политику в ПФО. Подробностями делится пресс-служба краевого правительства.

Открывая совещание, заместитель полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил общий уровень готовности регионов округа к участию в общественных проектах во втором полугодии. Активное освещение окружных проектов в СМИ отмечается в Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.

Подробно Машковцев остановился на общественных проектах ПФО и новшествах, что ожидаются во втором полугодии.

Так, возобновится проведение «Гвардейца». Это окружные военно-патриотические сборы, что пройдут на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны РФ. С 12 по 17 сентября в Оренбургской области запланирован окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» с массовым охватом школьников.

В сентябре проведут IV окружной турнир по хоккею среди студентов- любителей. Это направление проекта «Золотая шайба» – точка роста. Впервые в финале примут участие спортсмены из всех 14 регионов Приволжья.

Среди новых спортивных проектов – окружной турнир по баскетболу 3 на 3 для тех, кто получает среднее профессиональное образование.

Традиционно осенью пройдет слет поисковых отрядов «Никто не забыт» (6-8 октября в Нижегородской области), Спартакиада «Кадет Приволжья» (6-9 октября в Республике Татарстан), окружной финал общественного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» для воспитанников детдомов (14-18 сентября в Республике Башкортостан), проект уличной культуры «ФормАрт» (2-3 ноября в Кировской области).

В октябре-ноябре пройдет VIII Российско-китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы». В нем примут участие представители студенческой молодежи двух стран. Провести форум планируется в онлайн-формате.

Завершит 2022 год Новогодняя елка полпреда Президента России в Нижнем Новгороде, на нее пригласят детей из разных регионов округа.

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