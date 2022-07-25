В Пермской галерее появятся пять тактильных картин для незрячих

Фото: permkrai.ru
В Пермской художественной галерее появится выставка картин для незрячих людей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Пять тактильных картин появятся в экспозиции русского искусства Пермской галереи. Это копии «Портрета графа Александра Сергеевича Строганова» художника Иоганна Баптиста Лампи (1793 год), «Богоматери с младенцем» Федора Бруни (1823 год), «Девушки у амбара» Василия Максимова (1874 год), картины «Верхушки сосен» знаменитого пейзажиста Ивана Шишкина (1895 год), «Портрета» Любови Поповой (1916 год).
Кстати, первая тактильная картина в экспозиции появилась еще несколько лет назад – это копия «Натюрморта с персиками» Виллема ван Альста.
Кроме тактильных картин в экспозиции появится стенд с материалами художника: кистями, мастихином, палитрой с красочными мазками. Он будет исполнен на шрифте Брайля. Здесь же разместится фрагмент рамы и холст на подрамнике.
Работа по созданию художественных произведений для незрячих посетителей проводится в рамках программы Особый взгляд (Special view).
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