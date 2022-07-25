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Общество25 июля 2022 7:02

Парня из Прикамья оштрафовали за липовые водительские права

Он отчаялся после нескольких попыток сдать экзамен в ГИБДД
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае 21-летнего парня оштрафовали за езду с фальшивым водительским удостоверением. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

История произошла в феврале 2022 года. Водителя на «Приоре» остановили дорожные полицейские и потребовали предъявить документы. После того, как парень показал им «документ», полицейские усомнились в его подлинности и отправили на экспертизу.

Результат показал, что права были поддельными. В итоге парень признался, что долго не мог сдать экзамен в ГИБДД. И решил заказать документ через Интернет. Теперь он заплатит штраф в 20 тыс. руб.

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