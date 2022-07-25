Длина бесхозных газопроводов Прикамья равна расстоянию от Перми до Краснокамска

Фото: province.ru

В Пермском крае длина бесхозных газопроводов сопоставима с расстоянием от Перми – до Краснокамска. Фактом делится «В курсе.ру». Всего в нашем крае расположены 97 бесхозяйных объектов общей протяженностью 42,43 км.

Лидирует по количеству незарегистрированных объектов газораспределения Пермь. В краевой столице – 71 бесхозный газопровод. Второе место за Соликамском — 18 газопроводов, третье за Березниками — 11. Четвертое место за Березовским муниципальным округом — семь газопроводов, у которых не удалось установить владельца.

Как газопроводы становятся бесхозными? Есть три пути. Первый - ликвидация организации, являвшейся заказчиком строительства газопровода. Второй - отказ заказчика строительства газопровода от имущества. И третий - отказ застройщика от оформления документов по передаче прав собственности на газопровод, с последующей его передачей (например, ТСЖ многоквартирного жилого дома для которого строился данный газопровод).

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