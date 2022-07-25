В Перми на неделе десятки домов останутся без холодной воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на наступившей неделе десятки домов в разные дни останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Сегодня до 19:00 воды нет в домах по адресам:

- улица Златоустовская, 3;

- улица Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62;

- улица Калужская, 4;

- улица Кирпичная, 1, 6;

- улица Козловская, 2, 28, 33/1;

- улица Кузнецкая, 1;

- улица Ленинградская, 8;

- улица Магнитогорская, 7;

- улица Московская, 2;

- улица Норинская, 23, 3, 39А, 61, 85, 98;

- улица Огородникова, 2, 4, 46, 47Б, 48/1, 53, 55, 9;

- улица Рылеева, 2;

- улица Тагильская, 12;

- улица Труда, 1, 100, 110, 26, 47, 6/1, 61, 72, 93А, 98;

- улица Харьковская, 21, 29, 9;

- улица Челябинская, 3А.

26 июля с 09:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

- улица Амурская, 3;

- улица Березниковская, 1, 66, 68;

- 1-й Бойный переулок, 13, 2, 5, 9;

- 2-й Бойный переулок, 5;

- 3-й Бойный переулок, 4;

- 4-й Бойный переулок, 3;

- улица Енисейская, 3;

- улица Зеленая, 11, 110, 99А;

- улица Новозвягинская, 21, 28, 57;

- улица Тавдинская, 5.

27 июля с 09:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

- улица Мира, 11/1, 17, 21, 26;

- улица Советской Армии, 32;

И в домах по адресам:

- улица Волховская, 26;

- улица Городцова, 31;

- улица Кавказская, 11, 33, 8;

- улица Менжинского 11, 15, 33;

- улица Язьвинская, 1.

С 10:00 до 19:00 в этот же день воды не будет по адресам:

- улица Максима Горького, 1, 14, 14Б, 2, 8, 9;

- улица Монастырская, 2,3;

- улица Советская, 1, 3, 6;

28 июля с 10:00 до 18:00 воду отключат по адресам:

- улица Монастырская, 42, 46, 69;

- улица Осинкая, 5;

- улица Попова, 7;

И 29 июля с 10:00 до 18:00 воды не будет по адресам:

- улица Борчанинова, 6;

- улица Екатерининская, 166А;

- улица Ленина, 68, 70;

- улица Пермская, 160, 164, 83;

- улица Попова, 23.

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