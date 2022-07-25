Проект реконструкции пермской эспланады изменят из-за цен на стройматериалы

Фото: Архив "КП"

В Перми проект реконструкции участка эспланады между улицами Попова и Борчанинова скорректируют из-за повышения цен на стройматериалы. Об этом сообщает издание Business Class. Также возникли сложности с поставками зарубежных стройматериалов.

По планам городских властей, обновленное пространство квартала возле памятника «Героям фронта и тыла» откроется для посещений осенью. Напомним, реконструцию средней части эспланады выполняет ООО «ТехДорГрупп». Стоимость контракта - 792,2 млн руб. Правда, актуальную величину расходов с учетом корректировок проекта в «Пермблагоустройство» не назвали.

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