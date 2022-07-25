«Амкар» начал сезон с разгромного поражения

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» начал сезон с крупного поражения. Со счетом 0:4 пермяки уступили в гостях одному из фаворитов группы №4 Второй лиги – «Тюмени».

Матч прошел вчера вечером на стадионе «Геолог» в Тюмени. Голы в составе хозяев забили Андрей Анисимов и Антон Кобялко, оформивший хет-трик в ворота Никиты Решетняка.

Следующий матч «Амкар-Пермь» проведет дома. 30 июля пермский клуб встретится с новичком профессионального футбола – ФК «Химик-Август» из Чувашии.

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