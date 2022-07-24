В Перми покажут отмененные из-за санкций голливудские фильмы

Фото: Кинотеатр Синема 5 | Пермь в iMall Эспланада/ВКонтакте

В недавно открывшемся кинотеатре «Cinema 5» в ТЦ «iMALL Эспланада» покажут отмененные из-за санкций голливудские кинокартины. На сайте кинотеатра указаны фильмы: «Мир Юрского периода: Господство» (12+), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (12+) и «Топ Ган: Мэверик» (12+).

Как уточняется в кинотеатре, голливудские блокбастеры станут частью «бесплатного предсеансового обслуживания», которое объединяет просмотр двух фильмов за одну стоимость. Сперва зрителями покажу отечественный фильм «Небо» (12+), после чего будет 7 минутный перерыв, а следом - одна из голливудских киноновинок.

- Не спрашивайте, как мы это сделали, а просто проходите по ссылке, занимайте лучшие места и запасайтесь попкорном, - говорится в официальной группе кинотеатра ВКонтакте.

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