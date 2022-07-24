В ближайшие часы в Пермском крае начнется сильный ливень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС предупреждают, что в ближайшие 1 – 3 часа на территории Пермского края прогнозируются очень сильный дождь, крупный град и шквалистый ветер с порывами 22-27 м/с. В каких конкретно территориях региона будет бушевать непогода, не сообщается. Судя по сервису Яндекс.Погода, дождь и град уже начались в северных районах края: Соликамск и Красновишерск. Куда дальше будет смещаться зона осадков, пока неизвестно.

Скринщот сервиса Яндекс.Погода

- В связи с прогнозируемыми порывами ветра, старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковку личного автотранспорта рядом с ними, - советуют в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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