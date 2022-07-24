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Общество24 июля 2022 13:18

Копию пермской Эйфелевой башни могут перенести в сад Миндовского

Владелец архитектурного сооружения решил подарить его городу
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

О том, что у копии пермской Эйфелевой башни появится новое место, заговорили еще в конце июня. Уже давно полюбившийся пермяк арт-объект находился в довольно не популярном для прогулок месте.

И недавно в честь предстоящего 50-летнего юбилея Индустриального района владелец архитектурного сооружения решил подарить его городу.

- Сейчас оформляются необходимые документы. Одним из возможных вариантов размещения башни рассматривается сад имени Миндовского, - рассказали Комсомолке в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, необычная конструкция появилась в Перми на улице Рязанской, 19 зимой 2009 года. Как рассказывал замдиректора компании металлопроката, что установила копию французской достопримечательности, Анатолий ДЕСЯТКОВ, на ее строительство ушло 7 тонн стали, высота составила 11 метров - в тридцать раз ниже оригинала. А создавали ее по чертежам Гюстава Александра Эйфеля, который спроектировал самая узнаваемую архитектурную достопримечательность Парижа

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