Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС приняли участие в ликвидации последствий 9 техногенных пожаров. Пожары 23 июля зафиксировали: четыре - в Перми; три – в Чайковском округе; по одному – в Соликамском и Краснокамском округах.

Горели: баня -в Кировском районе Перми; бесхозное строение - в Индустриальном районе Перми; производственная сушилка - в Краснокамском городском округе; автомобили - в Карагайском и Чайковском округах; многоквартирные жилые дома - в Соликамском округе и Ленинском районе Перми; мусор - в Чайковском округе и Орджоникидзевском районе Перми. На пожарах погибших и травмированных нет.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За сутки произошел один лесной пожар.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 23 июля 2022 года на территории Пермского края 144 профилактическими группами в количестве 323 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 1100 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 1927 человек;

- Распространено 1628 листовок (памятки).

Лесные пожары на территории региона не зафиксировали.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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